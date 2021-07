Le lunghe code sull’autostrada A4 in Fvg.

Lunghe code, fino a circa 10 chilometri, sull’autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia per un mezzo pesante in panne e due autoarticolati che si sono tamponati.

Il doppio episodio è avvenuto poco dopo le 7 di oggi. Un mezzo pesante si è fermato tra la corsia di marcia e di emergenza a causa di un problema ai freni innescando così un improvviso rallentamento. Da qui il tamponamento tra due autoarticolati, con un ferito lieve. Uno dei mezzi nell’impatto ha perso il carico di orzo.

Sul posto, oltre alla polizia stradale, al 118 e ai vigili del fuoco anche i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete che provvedono a rimuovere il materiale dalla carreggiata e a bonificare l’area a causa anche della perdita del gasolio e dell’olio da uno dei mezzi coinvolti. Operazione non semplice e che ha costretto a chiudere per più di un’ora due delle tre corsie del tratto autostradale, dove si è verificato l’incidente, generando così una lunga fila di mezzi anche per l’intenso traffico di veicoli.

Alle 10, però, era già possibile viaggiare su due corsie e la coda è in via di riassorbimento.

