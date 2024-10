Scoppia l’incendio nel portico e tentano di spegnerlo: due persone intossicate

Incendio a Roveredo in Piano.

I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti poco dopo le ore 16 di oggi, 7 ottobre 2024, per l’incendio di un’abitazione in via Friuli a Roveredo in Piano. Le fiamme hanno avuto origine nel portico esterno di una casa privata e hanno coinvolto parzialmente i locali interni, causando danni ingenti a serramenti, suppellettili, e parti murarie sottoposte al forte irraggiamento termico. Danni minori sono stati subiti anche dall’abitazione posta al primo piano dello stabile.

Al momento del sinistro, all’interno dell’abitazione erano presenti due persone che, dopo aver tentato invano di domare le fiamme, hanno accusato un leggero malore e sono pertanto state soccorse dai vigili del fuoco presenti e successivamente affidate ai sanitari del 118.

I pompieri, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno provveduto a verificare la presenza di residui di gas velenosi all’interno dei locali, decretando l’inagibilità dell’appartamento posto al piano terra. Le cause del sinistro sono al vaglio dell’ ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di Pordenone. Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.