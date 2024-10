I tifosi dell’Imoco disertano il match col Volley Talmassons: biglietti troppo cari

Imoco Conegliano-Volley Talmassons si gioca domenica a Latisana.

L’annuncio è stato dato direttamente sulle rispettive pagine facebook: le tifoserie organizzate dell’Imoco Volley di Conegliano, campione d’Italia e d’Europa, non parteciperanno alla sfida tra le venete e il Volley Talmassons (neopromossa in serie A1) prevista per domenica prossima alle 17 al palazzetto dello sport di Latisana.

Il motivo? E’ presto detto: i biglietti, secondo i tifosi, sono troppo cari. “A nome di entrambe le tifoserie organizzate dell’Imoco Volley Conegliano (Non plus ultra’s e Gioventù Gialloblu, ndr) comunichiamo che, dopo una lunga ed attenta riflessione e con sommo dispiacere, la trasferta organizzata per la partita del 13 ottobre p.v presso la vicina, nonché neopromossa Talmassons, viene annullata. Nessun tifoso a nome di tali tifoserie sarà di conseguenza presente” è il messaggio affidato ai social.

“È stata una scelta difficile ma meditata, dovuta dalla richiesta, a nostro avviso, troppo onerosa ed ingiustificata per il biglietto di ingresso di una semplice partita di Regular Seasons, considerando che MAI in tutti questi anni è stato chiesto ad una tifoseria ospite un tale impegno economico. Sono stati fatti tentativi per trovare un accordo ma risultati vani“.

“Riteniamo che la passione che spinge ogni tifoso che segue la propria squadra sia la stessa, soprattutto abbia lo stesso valore, indipendentemente dalla squadra che egli tifa, ma soprattutto indipendentemente dalle atlete che ne fanno parte; è il motore pulsante di questo sport e tale deve rimanere senza distinzione di colore di appartenenza. Lo spirito che muove le tifoserie organizzate deve rimanere lo stesso e non diventare un mero valore economico“.

Ma quanto costano questi biglietti? Sul sito vivaticket, non risultano più disponibili, ma una utente, sotto il messaggio dei gruppi di tifosi, ha indicato costi tra i 20 e i 40 euro, più prevendita.