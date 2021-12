Il sequestro dei computer per il gioco online in Friuli.

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli dell’Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia, unitamente ai militari del comando provinciale Guardia di finanza di Udine, nell’ambito di un’attività di verifica finalizzata alla repressione del gioco illegale svoltasi su tutto il territorio nazionale, hanno sequestrato, all’interno di un esercizio nei pressi di Udine, 7 apparecchiature elettroniche definite “totem”, ovvero personal computer, collegati via internet su piattaforme estere al di fuori della rete di gioco legale.

Per tale irregolarità si provvederà ad irrogare le sanzioni amministrative di legge, per un massimo di 350.000 euro. Inoltre, verrà effettuata la ricostruzione della Imposta Unica evasa, fino ad un massimo di 460.000 euro, a cui dovranno aggiungersi le sanzioni e gli interessi di legge, per un totale complessivo superiore a un milione di euro.

I risultati accertati verranno altresì posti a base per la tassazione ai fini delle imposte dirette, in relazione all’ammontare delle giocate effettuate illegalmente.

