Sul monte Matajur ad osservare le stelle.

Dopo il successo ottenuto con le osservazioni per grandi e piccini sul Matajur il 14 agosto (iniziativa da tutto esaurito), torna l’appuntamento divulgativo e di sensibilizzazione sabato 3 settembre grazie a Matajur Astrolab che suggella il ciclo estivo di osservazioni astronomiche estive.

“Il cielo di notte: impariamo insieme a guardare il cielo”, questo il titolo dell’evento, si inserisce nell’ambito della 46esima Festa della montagna – Gorski praznik – Fieste de montagne, che, come tradizione, la Comunità di montagna del Natisone e Torre – Skupnost gorskega območja Nadiža in Ter – Comunitat di mont dal Nadison e de Tor prepara a epilogo dell’estate. Si tratta, dunque, di un appuntamento imperdibile per chi è interessato a conoscere la sfera celeste e l’orientamento con l’ausilio del firmamento.

Si inizia alle 20 e 30 al Rifugio Pelizzo dove l’astrofilo Piero Dorigo illustrerà come “comprendere il cielo dalla terra” per passare poi, alle 21, sui prati prospicienti l’osservatorio, al pratico “orientiamoci e osserviamo” con l’ausilio di alcuni telescopi elettronici ed anche con una proiezione su schermo di alcuni oggetti del profondo cielo direttamente dal telescopio. La serata è stata organizzata dal Matajur Astrolab, gruppo che racchiude il Comune di Savogna, Proloco Matajur, Cosmolab, Srebrna kaplja, Astrofili friulani, con il patrocinio del CAI sezione di Cividale del Friuli ed il contributo della Comunità di montagna.

Le attività non si fermeranno: osservazioni e lezioni, infatti, continueranno anche in autunno ed inverno, con un ciclo mirato. Per rendere sempre più familiare la nostra volta celeste da posti dove l’inquinamento luminoso è arrivato marginalmente.