Sicurezza percepita, quali sono i reati che più spaventano i friulani

La sicurezza percepita in Friuli.

In Friuli Venezia Giulia, così come nel resto d’Italia, è migliorata la sicurezza percepita; eppure i friulani sono tra quelli, nel Paese, più spaventati da alcuni reati. A dirlo è il rapporto Istat sulla sicurezza dei cittadini, relativo al 2023.

nella nostra regione, più dell’85% dei residenti si sente molto o abbastanza sicuro quando si trova in strada da solo, la sera, nella zona in cui vive, un dato secondo solo a quello della Valle d’Aosta e delle province autonome di Bolzano e Trento​; più del 98% si sente molto o abbastanza sicuro a stare in casa da solo la sera. Rispetto alla media nel Nordest (5,6%), inoltre, in Friuli è minore la percentuale di coloro a cui capita di non uscire la sera da soli per paura (4,2%). Inoltre, solo lo 0,7% ha avuto concretamente paura, nei tre mesi precedenti l’intervista dell’Istat, di stare per subire un reato (la media è del 2,9%).

I reati che preoccupano di più i friulani

Come detto, in questo contesto, i residenti della nostra regione sono tra i più spaventati da alcuni reati. Il furto in abitazione è quello che suscita maggior timore tra i cittadini del Friuli Venezia Giulia: il 61,6% si dichiara molto o abbastanza preoccupato di subirne uno, un dato tra i più alti del Paese e in crescita rispetto alla precedente rilevazione (2015-2016).

Seguono i reati contro la persona, come scippi e borseggi (57,4%) e aggressioni o rapine (58%), oltre alla paura di subire una violenza sessuale (56,8%)​. Elevato anche il timore di subire il furto della propria automobile (55,9%). Si tratta in tutti e quattro i casi dei valori più alti d’Italia.

In compenso, da noi è minore il timore di vandalismi. Bassa anche la percentuale di friulani che ritiene di vivere in aree degradate o con scarsa illuminazione (solo Trentino ed Emilia Romagna hanno valori inferiori). Inoltre, più dell’80% degli intervistati friulani dichiara di non aver percepito un aumento della criminalità da un anno all’altro.

La fiducia nei confronti delle forze dell’ordine gioca un ruolo fondamentale nel miglioramento della percezione della sicurezza. In Fvg, l’88% (la media è il 76%) dei cittadini ritiene che le forze dell’ordine siano molto o abbastanza efficaci nel controllo della criminalità, un dato in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti​