I vigilantes sui bus per garantire la sicurezza.

Regolamenti e bandi sono già stati varati: entro pochi mesi quindi, prenderà il via la sperimentazione per aumentare la sicurezza (per autisti e viaggiatori) sui mezzi del trasporto pubblico locale, con la presenza di vigilantes sui bus.

Una misura voluta dal capogruppo della Lega in consiglio regionale, Antonio Calligaris, che ha presentato un emendamento accolto dalla giunta Fedriga con uno stanziamento di 250mila euro complessivi da destinare ai Comuni con più di 20mila abitanti che vogliano impiegare addetti e ausiliari alla sicurezza sui mezzi che percorrono tratte a rischio di fenomeni criminali.

Il primo Comune del Fvg a mettere in campo questa opzione sarà Monfalcone, che dovrebbe partire già a gennaio o febbraio 2024; seguiranno Trieste e Udine, che hanno fatto richiesta di contributi e stanno predisponendo le convenzioni con i gestori del trasporto pubblico.