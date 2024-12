Sole e neve sulle piste del Friuli: dove sciare tra Santo Stefano e Capodanno

Sole e neve sulle piste del Friuli Venezia Giulia: tra Natale e Capodanno si scia in tutti i poli della regione con nuove piste e impianti aperti nelle diverse località. Per chi trascorrerà le vacanze e le ultime giornate del 2024 sugli sci, le condizioni meteo sono ottimali per godersi le discese sulle piste dei comprensori regionali, grazie alle nevicate di inizio settimana e l’abbassamento delle temperature che hanno permesso a PromoTurismoFVG di implementare il demanio a disposizione degli appassionati.

Gli impianti aperti.

A Piancavallo sono in funzione tutti gli impianti a eccezione della seggiovia Tremol 2. Aperti tutti i giorni i tappeti Daini e Genzianella, con relativi campo scuola e pista, le seggiovie Casere – con la pista Casere, Casere 2, 3 e 4 – e Busa Grande con l’omonima pista, oltre alle seggiovie Tremol 1, Sole e Sauc, con le piste Sauc Alto, Sauc Basso, Sauc 2, Busa Grande, Tublat, Sole e variante e Nazionale Bassa. In funzione anche i tappeti Busa, Caprioli (con le piste Caprioli 2 e 3), Bambi e lo skiweg Sauc. Oltre a Nevelandia, sono aperti tutti i giorni anche il bob su rotaia, lo skicross e uno dei 12 chilometri dell’anello di fondo Pian Mazzega.

A Sappada sono aperte le seggiovie Pian dei Nidi, con relativa pista e skiweg ed Eiben Col dei Mughi con Turistica, Nazionale e skiweg. Aperta anche la seggiovia Monte Siera con le piste Nazionale, Turistica e skiweg. Aperte anche le sciovie Creta Forata e Campetto 1 e 2 con relative piste. Condizioni meteo permettendo, si lavora per l’apertura delle seggiovie Miravalle e Hochbolt (Bosco alto), e le piste Longkieren e Hochbolt, in programma sabato 28 dicembre. Divertimento assicurato anche a Nevelandia, mentre chi ama il fondo potrà divertirsi sulla pista Campioni, aperta per 5,5 chilometri su 14 di lunghezza (di cui 2,5 allo Stadio del Fondo e 3 a Cima Sappada, non c’è collegamento tra le due piste). A Forni Avoltri la pista di fondo Carnia Arena è invece percorribile per tre chilometri su 10.

A Forni di Sopra le seggiovie aperte saranno le Varmost 1, 2 e 3 con le piste Varmost 1, 2 e 3, le piste Fienili e Senas, in area Davost sono aperti il tappeto Primi Passi, con l’omonimo tracciato, il tappeto Campo Scuola, la pista Davost e la sciovia Davost con il Campo Scuola. Aperti il Fantasy Park e il Palaghiaccio, per il fondo la pista Tagliamento per 2,5 degli 11 chilometri. La stagione dello sci è iniziata anche a Sauris, dove sono aperti a Sauris di Sopra il tappeto e il campo scuola, la sciovia Richelan e l’omonimo tracciato.

A Ravascletto/Zoncolan saranno accessibili la funifor Monte Zoncolan e le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar, Giro d’Italia e Tamai 2000, con le piste Zoncolan 1, 2, 3 – alta e bassa – Zoncolan 4, la variante Laugiane, Goles e Tamai 1, a cui si aggiungono anche Lavet e Canalone, così come gli skiweg Goles, Cima Zoncolan-Goles, Arvenis 1 e 2, Stella Alpina, Cuel Picciul e Zoncolan 4. Aperti i tappeti Lausc, Cima Zoncolan e Madessa 1 con le relative piste dei campetti. Dal 26 dicembre è aperta la sciovia Arvenis con il suo tracciato, sabato aprirà anche l’Arena Freestyle. I Laghetti Timau a Paluzza saranno aperti per due degli otto chilometri e la pista di fondo Morassi per tutti i suoi 2,2 chilometri. Venerdì 27 dicembre apriranno anche gli impianti e le piste di Pradibosco, mentre la pista di fondo Pian di Casa è percorribile per 3 dei 23 chilometri. Le notturne per i laghetti di Timau e Pian di Casa partiranno a gennaio 2025.

A Tarvisio aperti quasi tutti gli impianti e la gran parte delle piste. Sul Lussari da oggi si scia sull’intera Di Prampero da monte a valle, con l’impianto che rimane sempre accessibile a pedoni e sciatori e da domani, venerdì 27 dicembre, ripartono le sciate in notturna sulla parte bassa della Di Prampero. In funzione, oltre alla telecabina del Lussari, le seggiovie dell’Angelo, Priesnig, Tschopfen, Duca d’Aosta, Florianca, Hütte e Prasnig, con i tracciati Duca D’Aosta, Rio Argento, Variante dell’Angelo e Fis, Florianca, Foresta e Malga e gli skiweg Tarvisio -Di Prampero, Di Prampero – Tarvisio2, dell’Angelo-“B”, B e Campo Scuola. Dal 26 dicembre, oltre alla Di Prampero bassa, sono fruibili anche la pista “B” e i due skiweg Variante “B” e “B”-dell’Angelo. Aperti anche il tappeto Campo scuola – dal 26 anche la sciovia – a servizio della relativa pista, i tappeti Valle 1 e 2 e Campo Scuola Duca d’Aosta. Aperti il bob su rotaia e il Fun Park dell’Angelo, per gli amanti del fondo, l’Arena Paruzzi sarà praticabile per 2 dei 10 chilometri totali, la Piero di Lenardo, in Val Saisera, per 2,5 su 4,5 chilometri.

A Sella Nevea aperti tutti gli impianti con la Funifor Prevala (solo per i pedoni), la telecabina Canin che permetterà di sciare lungo la Canin Turistica e le varianti Turistica Alta e Bassa, entrerà in funzione anche la seggiovia Gilberti, con l’omonimo tracciato, e saranno percorribili anche la Rifugio Cai 1 e lo skiweg Gilberti-Canin. Aperto anche il tappeto Campo Scuola con le piste 1 e 2 e da domani riparte lo ski alp in notturna.