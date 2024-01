Sopravvissuti del Vajont in Vaticano.

L’idea originaria era che il Papa venisse alla diga del Vajont, ma date le sue condizioni di salute, l’idea si è trasformata: saranno sopravvissuti e superstiti di quella immane tragedia che ha segnato Friuli e Veneto poco più di 60 anni fa ad andare a Roma, per incontrare il Pontefice.

Papa Francesco, infatti, li riceverà in udienza privata il prossimo 19 gennaio, un’udienza che sarà anche un pellegrinaggio nel segno della memoria. L’iniziativa è nata dal sindaco di Longarone, Roberto Padrin e dalla Fondazione Vajont e mette a disposizione 250 posti per la comunità superstite di quel disastro che, lo ricordiamo, ha provocato oltre 1900 vittime.

“L’udienza privata da Papa Francesco sarà uno dei momenti più emozionanti per la comunità superstite del Vajont – afferma Padrin -. È un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto per dare un segnale nel 60° anniversario della tragedia e per creare un momento di preghiera e di memoria con il Santo Padre”.