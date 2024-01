Riscaldamento fuori uso in un palazzo: famiglie al freddo da settimane, tra loro anche due bimbi

Una palazzina a Udine è senza riscaldamento da settimane.

Da diverse settimane i condomini residenti a Udine in Via Angelo Angeli 3 versano in una condizione di disagio che sembra non trovare una soluzione: riscaldamento completamente fuori uso e muffa localizzata in più punti della casa, data dall’esigenza di riscaldare l’acqua fredda per potersi concedere un bagno caldo.

Tra gli affittuari, anche una giovane madre assieme ai figli piccoli, di 6 e 8 anni. La palazzina, che racchiude diverse unità, ha un unico proprietario. I residenti assicurano che non c’è nessuna morosità, affitto e bollette vengono regolarmente pagate, ma per ora la situazione non si è sbloccata. Luoghi insalubri, divenuti invivibili soprattutto per chi, tra i condomini, ha in corso già delle patologie respiratorie.

Un inquilino ha deciso di informare della situazione le autorità. Il caso è stato posto all’attenzione del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, agli organi di polizia municipale e al dipartimento di prevenzione, ma la situazione, ad oggi, sembra non aver avuto alcun tipo di risvolto.