I vincitori del concorso Nonno Più.

Una mattinata dedicata al rapporto tra generazioni, con musica, premi e momenti di condivisione. Sabato 3 ottobre il Palamostre di Udine ospiterà la sedicesima edizione della Festa dei nonni e dei nipoti, organizzata dalla 50&Più di Udine, associazione degli over 50 aderente a Confcommercio.



L’appuntamento, in programma dalle 10.30 in piazzale Diacono, nasce per celebrare una figura centrale nella vita delle famiglie e della società. La Festa dei nonni è una ricorrenza civile riconosciuta dalla legge 159 del 31 luglio 2005 e richiama ogni anno l’attenzione sull’importante ruolo sociale svolto dai nonni e dalle nonne. La 50&Più rinnova così l’invito a nonni e nipoti a trascorrere insieme una giornata pensata per favorire le relazioni e l’inclusione sociale, offrendo a grandi e piccoli l’occasione di parlare, divertirsi e condividere del tempo insieme.

I vincitori del concorso “Nonno Più”

Alla manifestazione sarà abbinata, per l’undicesima volta, anche la cerimonia di premiazione del concorso “Nonno Più”, nato per valorizzare i nonni friulani che si sono distinti per generosità, simpatia, affetto e impegno nei diversi ambiti della vita sociale. Tre le categorie previste: sport, volontariato e attività imprenditoriale, alle quali si aggiunge un riconoscimento speciale.



Per lo sport il premio andrà ad Andrea Carnevale, ex calciatore e oggi dirigente dell’Udinese. Nel settore del volontariato sarà invece premiata Luisa Venuti, ideatrice e presidente del Caffè letterario di Codroipo, mentre il riconoscimento dedicato all’attività imprenditoriale è stato assegnato a Ivana Petean, imprenditrice di Ruda attiva nel settore dell’autodemolizione. Accanto ai premi attribuiti attraverso segnalazioni e votazioni ci sarà poi il premio speciale, che quest’anno verrà consegnato a Roberto Pinton, professore ed ex rettore dell’Università di Udine.



Alla Festa dei nonni sarà legato anche il concorso “I nonni raccontano”, riservato alle classi quarte delle scuole primarie di Udine. A ricevere i riconoscimenti saranno quest’anno quattro istituti cittadini: Boschetti Alberti, Arturo Zardini, Ippolito Nievo e Ada Negri, coinvolti in un’iniziativa che punta a far riscoprire ai più piccoli esperienze, ricordi e storie familiari legate alla generazione dei nonni.

Il programma della mattinata

La festa inizierà alle 10.30 di sabato 3 ottobre al Palamostre e sarà condotta dalla giornalista Silvia De Michielis. Ad aprire il programma saranno i cori “VocinVolo – Ritmea” di Udine e “Piccole Voci di Ruda”, diretti da Lucia Follador. Dopo il saluto delle autorità presenti prenderanno il via le premiazioni, intervallate da momenti musicali.



Sul palco si esibirà anche il trio formato da Barbara Errico alla voce, Flaviano Miani al clarinetto e Andrea Castiglione alla chitarra. La manifestazione è realizzata con il sostegno e la collaborazione di 50&Più, Comune di Udine, Udine Città Sana, Confcommercio Udine, Camera di Commercio Pordenone-Udine, Fondazione Friuli, Banca 360 Credito Cooperativo FVG, Hattivalab, Friulmarket, Grattoni 1892, Apoteca Natura, Progetto Autismo, Romagna, Maico e Carlo Alberto Ronco di Banca Fideuram.