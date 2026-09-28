La stagione al Teatro Sociale di Gemona del Friuli.

Sarà “I Turcs tal Friùl” di Pier Paolo Pasolini ad alzare il sipario, giovedì 22 ottobre, sulla nuova stagione del Teatro Sociale di Gemona del Friuli. Teatroinsieme 26/27 proporrà fino al 10 aprile otto appuntamenti di prosa e tre concerti, con un cartellone che porterà sul palco, tra gli altri, Lucia Vasini, Paolo Hendel, Claudio “Greg” Gregori, Michela Andreozzi e Valeria Solarino.



La stagione, promossa dall’Amministrazione comunale insieme all’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, prenderà il via con la tragedia pasoliniana in lingua friulana, proposta con la drammaturgia e la regia di Alessandro Serra. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 20.45, fatta eccezione per l’esperienza “In Scena!” del 18 febbraio.



L’apertura con “I Turcs tal Friùl” rientra nel percorso con il quale l’ERT ha scelto di dedicare la stagione 2026/27 alla memoria della ricostruzione, sottolineando il ruolo svolto dalla cultura nel restituire alle comunità luoghi nei quali incontrarsi e confrontarsi. La vicenda dell’invasione turca del Friuli del Quattrocento diventa nello spettacolo un confronto tra rassegnazione e ribellione, nel quale un ruolo centrale viene affidato alla parola, soprattutto a quella cantata.



Nel cinquantesimo anniversario del terremoto, ha sottolineato l’assessora alla Cultura Flavia Virilli, anche la programmazione teatrale entra nel percorso che Gemona sta costruendo intorno alla propria memoria. “Ricordare significa anche continuare a creare occasioni nelle quali una comunità possa ritrovarsi, riconoscersi e guardare avanti. Il teatro appartiene profondamente a questa dimensione. È uno spazio di incontro, di pensiero, di emozione condivisa”, ha spiegato, ricordando anche il successo ottenuto dalla stagione musicale e invitando la comunità a vivere il Teatro Sociale come un patrimonio comune.



Il direttore dell’ERT Alberto Bevilacqua ha invece richiamato il recente appuntamento “Orcolat ’76” con Simone Cristicchi, andato in scena il 15 settembre nel Duomo, come esempio della collaborazione costruita con il Comune. “È da esperienze come questa che vogliamo proseguire, rafforzando un rapporto costruito insieme alla comunità”, ha affermato Bevilacqua, sottolineando anche la scelta di confermare la rassegna musicale dopo la risposta ottenuta dal pubblico nella sua prima edizione.

Da Jannacci a Perfetti sconosciuti

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 26 novembre con “Jannacci e dintorni”. Simone Colombari e Max Paiella, accompagnati da una band dal vivo, ripercorreranno le canzoni e gli incontri che hanno accompagnato il percorso artistico di Enzo Jannacci.



Martedì 1 dicembre sarà invece Gianfelice Imparato il protagonista de “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta. L’adattamento e la regia sono affidati a Leo Muscato, che sposta l’ambientazione della celebre farsa negli anni Ottanta.

Il nuovo anno si aprirà martedì 19 gennaio con “Terzo tempo”, commedia di Lidia Ravera, liberamente ispirata al suo romanzo omonimo. Sul palco ci saranno Lucia Vasini e Paolo Hendel, diretti da Emanuela Giordano.



Il 29 gennaio spazio invece a una proposta internazionale. La Jakop Ahlbom Company porterà a Gemona “Lebensraum”, spettacolo senza parole che rende omaggio al mondo di Buster Keaton attraverso teatro fisico, illusionismo, comicità visiva e musica eseguita dal vivo. L’appuntamento arriva sulla scia del successo riscosso da “Les Virtuoses” due stagioni fa.



Una formula diversa caratterizzerà la serata del 18 febbraio, quando dalle 19.30 alle 21 tornerà il percorso “In Scena!”. Il pubblico sarà accolto direttamente sul palcoscenico per assistere a “Drugačen svet / Un altri mont / Un altro mondo”, progetto ideato e interpretato da Aida Talliente e Patrizia Jurinčič Finžgar. Al centro il tema del confine, raccontato attraverso friulano, sloveno e italiano in un intreccio di memoria e identità.



La stagione entrerà quindi nella sua fase conclusiva giovedì 11 marzo con “Oltre il giardino”, primo adattamento teatrale del romanzo di Jerzy Kosinski. In scena Claudio Greg Gregori, Michela Andreozzi e Fabrizio Coniglio, che firma anche adattamento e regia.



Il sipario sulla prosa calerà sabato 10 aprile con “Perfetti sconosciuti”, versione teatrale firmata da Paolo Genovese del film diventato un successo internazionale. Nel cast ci saranno Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino.

I concerti

Alla prosa si affiancheranno anche quest’anno tre appuntamenti musicali. Il primo sarà il Concerto di Natale del 18 dicembre, con Bruno Canino e Matteo Bevilacqua al pianoforte a quattro mani e un programma dedicato alle musiche di Ligeti, Liszt e Brahms.



Venerdì 5 febbraio salirà sul palco l’Orchestra dell’Accademia d’archi Arrigoni, diretta dal maestro Domenico Mason, insieme alla violinista Sora Lavorgna, finalista del concorso Piccolo Violino Magico 2026. Il programma comprenderà pagine di Mozart, Saint-Saëns e Čajkovskij.



A chiudere la rassegna musicale, venerdì 26 febbraio, sarà la Zero Orchestra, che accompagnerà dal vivo la proiezione del film muto “What Happened to Jones” di William A. Seiter, con musiche originali composte da Juri Dal Dan.

La campagna abbonamenti

Per la stagione di prosa saranno disponibili due formule di abbonamento: una comprendente sette spettacoli, senza “Drugačen svet / Un altri mont / Un altro mondo”, e una per l’intero cartellone di otto appuntamenti. Confermato anche l’abbonamento ai tre concerti, con una tariffa ridotta riservata agli abbonati alla stagione 2026/27.



La campagna abbonamenti si svolgerà direttamente al Teatro Sociale. Mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, dalle 16 alle 19, sabato 3 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, e lunedì 5 ottobre, dalle 16 alle 19, saranno le giornate riservate ai rinnovi. I nuovi abbonamenti potranno invece essere sottoscritti martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, dalle 16 alle 19, e sabato 10 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30.



I biglietti saranno disponibili online su ertfvg.it da lunedì 19 ottobre. Sarà inoltre possibile acquistarli in prevendita al Teatro Sociale il giorno precedente ogni rappresentazione, dalle 17 alle 19, e dalle 20 nelle giornate di spettacolo. Durante la campagna abbonamenti, le prevendite e gli spettacoli sarà attivo il numero del Teatro Sociale 0432 970520. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Biglietteria ERT di viale Duodo 90 a Udine, telefonando allo 0432 224246 oppure scrivendo a [email protected].