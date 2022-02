Lo sportello per risolvere i problemi col Green Pass.

Uno sportello dedicato nell’hub vaccinale dell’ente fiera di Martignacco per chi ha problemi con il Green Pass. È quanto metterà a disposizione nei prossimi giorni l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), con l’obiettivo di risolvere problematiche legate all’ottenimento del green pass da guarigione/vaccinazione o allo spostamento della seconda dose.

Lo sportello sarà ad accesso libero, secondo però un preciso calendario. Sarà infatti operativo nelle giornate di lunedì 14 e mercoledì 16 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, e anche giovedì 17 febbraio dalle 9 alle 12. Le attività erogate riguarderanno l’assistenza per la risoluzione di problematiche legate al Green Pass da guarigione o da vaccinazione, ma anche lo spostamento della seconda dose di vaccino anti Covid. Il servizio è riservato ai residenti del territorio di Asufc, quindi dell’ex provincia di Udine, ma anche a coloro che hanno effettuato la vaccinazione negli hub dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

“Siamo consapevoli delle difficoltà in questo momento per molti cittadini di ottenere la certificazione verde – commenta Denis Caporale, direttore generale Asufc – e per questo motivo abbiamo organizzato uno sportello dedicato al fine di verificare e correggere qualche errore che può esserci stato durante le varie fasi del percorso vaccinale, dando così una risposta immediata agli utenti e la possibilità di riprendere la vita lavorativa e sociale nel minor tempo possibile”.

