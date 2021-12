L’avvio della stagione invernale sugli sci in Friuli.

Si (ri)parte. Dopo una lunga attesa e un’intera stagione invernale andata persa a causa delle restrizioni legate al Covid-19, da domani è tempo di rimettere gli sci ai piedi in Friuli Venezia Giulia.

Già da sabato 4 dicembre, grazie anche alle recenti nevicate naturali e agli efficienti impianti per il manto artificiale, si potranno assaporare le prime discese. Accadrà a Sella Nevea, dove saranno a disposizione alcuni tracciati. A Tarvisio sarà aperta la telecabina del Lussari, per raggiungere il Monte Santo da Camporosso, mentre grazie alla seggiovia Tremol si potrà raggiungere Baita Arneri a Piancavallo. Gli altri poli dello sci apriranno l’8 dicembre, salvo anticipi decisi da Promoturismo Fvg.

Da quest’anno, ci sono nuove regole per chi ama le discese in Friuli Venezia Giulia. Poco importa: per gli amanti delle giornate sulle piste, dopo un digiuno lungo un anno e mezzo, conta soltanto rimettere gli sci ai piedi.

(Visited 180 times, 180 visits today)