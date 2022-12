A Piancavallo Posto Fisso Carabinieri per vigilanza e soccorso

Con l’apertura degli impianti di risalita presso le piste da sci sul comprensorio del Piancavallo, i Carabinieri della Stazione di Aviano hanno attivato i servizi di vigilanza piste e soccorso nonché, presso lo stabile sito in Piazzale della Puppa n. 23, il Posto Fisso “stagionale” con apertura uffici tra le ore 11.00/14.00 di ogni giorno, ove i cittadini potranno rivolgersi per sporgere denunce e segnalare problematiche inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica.

A tal fine, il Comando Provinciale di Pordenone impiegherà 5 unità specializzate in vigilanza e soccorso sulle piste. I militari sciatori verificheranno che gli utenti delle piste rispettino le norme con l’obiettivo di ridurre gli incidenti mediante attività di prevenzione ed eventualmente di repressione di condotte illecite. Particolare attenzione verrà posta al controllo ed eventuale sanzionamento di coloro che praticano lo sci in condizioni psico-fisiche alterate da alcolici e altre sostanze, in diversi orari del giorno e anche notturni.

Si occuperanno, inoltre, di effettuare controlli nei punti di maggiore affollamento quali le stazioni di partenza degli impianti di risalita e i rifugi di montagna. I carabinieri sciatori si muoveranno anche a bordo della moto-slitta per raggiungere ancora più rapidamente i vari punti del comprensorio del Piancavallo in caso di richieste d’intervento urgenti e per il trasporto di eventuali feriti nel caso gli organi di soccorso siano già impegnati. L’attività dei Carabinieri si orienterà anche alla prevenzione e repressione dei reati in genere quali i furti sia in danno degli sciatori giornalieri che dei residenti su tutto il comprensorio del Piancavallo.

Il Comando Stazione Carabinieri di Aviano, competente territorialmente, si occuperà anche di attivare controlli in merito alla circolazione stradale e, in sinergia con le altre forze di polizia, mediante posti di controllo all’inizio e nei diversi tratti della SR466, verificherà che gli automobilisti che si accingono a raggiungere la località montana siano dotati di gomme da neve o mezzi anti-sdrucciolevoli.

L’attività dei Carabinieri Sciatori e del Posto fisso del Piancavallo si protrarrà sino alla fine di marzo 2023 quando chiuderanno gli impianti.