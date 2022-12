Furto d’auto con incidente, ma il ladro è stato beccato

Nella mattinata del 9 dicembre scorso ha rubato un fuoristrada parcheggiato all’interno di un cortile di una abitazione di Sagrado, per poi raggiungere in piena notte, alla guida del veicolo, il centro abitato di Monfalcone, dove riteneva ormai di essere al sicuro da possibili controlli delle Forze dell’Ordine.

Il protagonista di questa vicenda si è sentito così a suo agio nelle vesti di “ladro di macchine”, da lasciare in sosta il mezzo di fronte ad un bar dove si è recato. Successivamente ha ripreso la vettura e, inserendo la retromarcia, è andato ad urtare un mezzo adibito alla pulizia delle strade che sopraggiungeva proprio in quel momento. Senza scomporsi di fronte alle rimostranze dei netturbini, è sceso dal veicolo allontanandosi a piedi convinto che, anche in questa circostanza, nessuno lo avrebbe rintracciato.

Nella prima mattinata del 9 dicembre, dopo essersi avveduto della mancanza della propria autovettura dal parcheggio di casa, il proprietario del mezzo ha sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di San Martino del Carso.