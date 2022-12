La stagione invernale in Friuli.

La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia entra a regime: ieri nei sei poli della regione sono stati 4.300 i primi ingressi registrati e si sono contati 53mila passaggi, a cui si aggiungono gli 8.300 primi ingressi della giornata odierna, che chiuderà attorno a 85-87mila passaggi.

Nel primo weekend di apertura dei comprensori sciistici del Friuli Venezia Giulia – in cui la stagione è partita lo scorso 8 dicembre con l’apertura agli sciatori del solo polo di Sella Nevea – sono stati dunque oltre 12.500 i primi ingressi contati da PromoTurismoFVG, che per queste prime giornate nei poli di Forni di Sopra/Sauris, Sappada, Tarvisio e Ravascletto/Zoncolan ha applicato uno sconto del 30% sul prezzo di bassa stagione, mentre a Sella Nevea e Piancavallo nel weekend sono entrate in vigore le tariffe ordinarie. Da domani prenderà il via il periodo di alta stagione con il cambio delle tariffe che vede lo skipass giornaliero a 39,50 euro valido in tutti i comprensori e per i prossimi giorni le aperture degli impianti rimarranno tendenzialmente invariate rispetto a oggi, con le seguenti modifiche e previsioni.