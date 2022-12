La festa dell’Atletica Malignani.

Sei maglie azzurre, sette partecipazioni a competizioni internazionali, nove titoli italiani, cinque nuovi record regionali, ben 43 campioni regionali in tutte le categorie. Sono alcuni dei successi dell’Atletica Malignani Libertas Udine targati 2022, celebrati durante un evento organizzato al Palaindoor Ovidio Bernes di Udine, la casa invernale dell’atletica leggera friulana.

La premiazione dei campioni udinesi è tornata in presenza e ha visto la partecipazione, oltre che della dirigenza societaria e degli atleti con le famiglie, anche di autorità e rappresentanti istituzionali. Dal presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin al consigliere regionale Mauro Di Bert, fino al sindaco di Udine Pietro Fontanini e all’assessore allo sport Antonio Falcone. Presente anche l’ingegner Gianpietro Benedetti in rappresentanza della Danieli e il delegato Fidal Fvg Massimo Di Giorgio.

Un anno, il 2022, come ha spiegato il presidente dall’associazione Dante Savorgnan, contrassegnato dalla prolungata mancanza dell’impianto principale, il campo scuola Dal Dan, impraticabile per i lavori di ripristino della pista e delle pedane. “Lavori che avrebbero dovuto concludersi in autunno e che invece proseguiranno presumibilmente fino a primavera” ha spiegato Savorgnan. “La società ha comunque trovato delle valide alternative utilizzando impianti dei paesi vicini, anche se con alcuni disagi per via dei trasporti.

Si può guardare positivamente però verso il 2023, quando alla ritrovata disponibilità del campo scuola si aggiungerà anche l’inaugurazione della nuova sede, proprio a fianco dello storico impianto di Paderno. Un nuovo quartier generale che fungerà da punto di rifermento per i 500 tesserati – tutti per attività agonistica -, le loro famiglie e il nutrito staff di allenatori e dirigenti, circa una cinquantina di persone”.

Dal punto di vista sportivo l’anno si è chiuso a settembre con la partecipazione ai campionati societari assoluti di Palermo. La squadra maschile dell’Atletica Malignani, trascinata dagli Juniores protagonisti anche ai mondiali di Cali in Colombia, ha agguantato la promozione nella serie Argento, mentre invece la squadra femminile, con molte new entry, non è riuscita a mantenere la categoria per un soffio. Ma al di là delle prestazioni collettive il 2022 ha portato numerosi risultati individuali di alto livello. A cominciare dalla partecipazione dei martellisti Davide Vattolo e Alessandro Feruglio oltre che del decathleta Alberto Nonino ai mondiali Under 23 con la maglia azzurra. Da tempo gli allievi di Mario Vecchiato sono nel giro della nazionale, insieme ad altri lanciatori come Enrico Saccomano nel disco, campione Under 23 ai Giochi del Mediterraneo oltre che campione italiano e come l’allieva Giada Cabai, che nel peso ha conquistato il titolo italiano di categoria. Soddisfazione anche per la martellista Nadia Maffo: nonostante gli allenamenti negli Stati Uniti è riuscita a indossare la casacca della nazionale.

“Le nostre sei maglie azzurre ci riempiono d’orgoglio” spiega il direttore tecnico Andrea Alterio, da un anno tornato nella società che l’ha visto nascere dal punto di vista sportivo “ma sono solo la punta di diamante di un movimento che a quasi 60 anni dalla fondazione della società riesce ancora ad essere ai vertici nazionali. Fra i 500 tesserati di tutte le età abbiamo più di 40 campioni regionali e sarebbe ingiusto nominarne solamente alcuni. Per il 2023, dopo la promozione in serie Argento con la squadra maschile, puntiamo a raggiungere nuovi ambiziosi obiettivi. I ragazzi sognano di poter gareggiare con le tredici squadre top d’Italia e noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per provare ad agguantare la Serie Oro. Nei nostri programmi a breve termine c’è sicuramente quello di rendere la squadra ancora più agguerrita. Grazie al nostro patrimonio tecnico, un gruppo di allenatori di livello ed esperienza incomparabili, abbiamo la fondata speranza di riuscire nell’impresa”.