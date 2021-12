Le aperture dei supermercati a Natale e Santo Stefano.

Tra shopping e regali all’ultimo minuto, spesso ci si ritrova a dover fare degli acquisti anche a Natale e il giorno di Santo Stefano. Nel Friuli alcuni supermercati e centri commerciali hanno deciso di tenere aperto anche durante queste festività, mentre altri hanno optato per una chiusura straordinaria.

Resta chiuso il 25, ma apre il 26 il Terminal Nord di Udine. Nello specifico a Santo Stefano saranno aperti il Carrefuour e il Burger King, mentre negozi e ristoranti resteranno chiusi. Nel giorno di Natale resterà chiuso il Tiare Shopping di Villesse, che però accoglierà i clienti il 26 dicembre, tranne per l’Ipermercato. Chiusura straordinaria per il Città Fiera di Tavagnacco. Porte chiuse sia il 25 che il 26 per i punti vendita Bennet, Lidl e Coop.

