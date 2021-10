I furti nelle case del Friuli.

Durante l’assenza dei proprietari ed una volta forzate le porte d’ingresso, erano state asportate da due abitazioni nella zona del Friuli collinare apparecchiature digitali, monili d’oro, gioielli, orologi e denaro contante per oltre 2.000 euro. Le attività investigative poste in essere dai carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli, supportati dai colleghi della Stazione di Codroipo, hanno permesso di deferire in stato di libertà una coppia di nomadi identificati quali presunti autori del reato di “furto continuato aggravato in concorso”.

Le attività investigative poste in essere dall’Arma di San Daniele del Friuli hanno consentito di raccogliere ulteriori indizi di colpevolezza per altri due tentativi di furto, perpetrati la sera del 16 ottobre 2021 a Coseano, ai danno di due abitazioni. Nel corso della perquisizione domiciliare operata a carico della coppia è stato rinvenuto nella loro disponibilità, e poi sequestrato, un motociclo Honda 600, considerato il veicolo utilizzato dai due per compiere i reati.

