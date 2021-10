Denny Mendez sul palco di Osoppo col suo nuovo spettacolo.

Appena pochi giorni fa l’abbiamo vista sul red carpet del Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di The North Sea del regista scandinavo John Andreas Andersen e dall’8 ottobre scorso è anche sul piccolo schermo alla guida del programma Pole Position in onda su Business 24 Tv.

Non è finita qui, perché l’ex Miss Italia Denny Mendez sta calcando anche i palcoscenici dei teatri di tutta Italia per approdare, in esclusiva regionale, domenica 24 ottobre alle 18 anche al Teatro della Corte di Osoppo per la stagione Eureka12 di Anà-Thema. In regione, la sempre sorridente attrice, modella e presentatrice porta in scena “Il Carro di Dioniso”, produzione Assoteatro per la regia di Vito Cesaro.

Lo spettacolo.

La trama è nota. Cèrilo (Claudio Lardo), ricco signore siciliano, è innamorato di Asteria (Denny Mendez), figlia di Anticlo Principe di Gela. È la più bella e al tempo stesso altera donna siciliana. Una caratteristica del suo carattere, l’alterigia, che la porterà a giurare: “Solo di un Nume io sarò oppure diventerò sacerdotessa”.

Il lavoro di adattamento dell’opera, nel rispetto del testo originario dell’omonimo dramma satiresco di Ettore Romagnoli, l’ha resa più scorrevole, veloce, con battute comiche a chiusura che ne spostano l’asse da dramma in rime a commedia brillante. I personaggi della commedia, oltre a Mendez e Lardo anche Massimo Pagano, Christian Salicone, Filippo D’Amato e lo stesso Vito Cesaro, risultano così divertenti, caratterizzati e per certi versi surreali. Si muoveranno in una scena essenziale, sfavillante e colorata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 3453146797 o 04321740499 o inviare una email all’indirizzo info@anathemateatro.com. In base alle normative sanitarie per il contenimento della pandemia, per accedere al Teatro della Corte di Osoppo è necessaria, dai 12 anni in su, la presentazione del Green Pass.

