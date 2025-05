Micol Boschin vince il premio di laure dedicato a Massimo Vischi, ricercatore dell’Università di Udine mancato nel 2022.

Micol Boschin, di Capriva del Friuli, ha vinto la seconda edizione del premio di laurea in memoria di Massimo Vischi, ricercatore dell’Università di Udine mancato prematuramente nel 2022. Vischi, biologo molecolare, era un appassionato studioso della biodiversità delle piante, degli ecosistemi e del loro adattamento ai cambiamenti ambientali. Il premio, del valore di 2000 euro, è destinato, infatti, a tesi di laurea sulla genetica e la biodiversità vegetale. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali con la famiglia di Vischi. Ben 16 le tesi valutate, giunte da laureati di undici atenei del nord Italia.

Il riconoscimento è stato conferito alla presenza di colleghi, familiari e amici. In particolare: della moglie Barbara e dei figli Tiziana e Michele; del rettore, Roberto Pinton; del direttore del dipartimento, Edi Piasentier, e della commissione giudicatrice. La commissione, presieduta da Fabio Marroni, è composta da Emanuele De Paoli, Gabriele Magris e Michele Morgante.

La tesi di Laurea di Micol Boschin.

Micol Boschin ha conseguito la laurea magistrale in Biodiversità ed evoluzione all’Università di Bologna. La sua tesi, relatrice Marta Galloni, è intitolata “Genetic and morphological differentiation within Euphorbia japygica (Euphorbiaceae) suggests divergence of populations from the south-eastern Apennine Peninsula”. L’Euforbia è un arbusto endemico della macchia mediterranea e costiera.

Il lavoro di tesi di Micol Boschin ricade appieno nelle tematiche oggetto del bando e della ricerca di Massimo Vischi. Il lavoro di caratterizzazione della diversità delle due specie di Euphorbia oggetto di studio è stato svolto in maniera esaustiva e i risultati sono stati esposti e discussi con chiarezza. I risultati suggeriscono che le due specie, a fronte di diversità morfologiche evidenti, mostrano una moderata diversità genetica.

Il premio è rivolto a laureati delle Università di Udine, Trieste, Padova, Ca’ Foscari Venezia, Verona, Trento, Bolzano, Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Cattolica del Sacro Cuore di Milano – sede di Piacenza.

Il ricordo di Massimo Vischi.

Massimo Vischi è stato un ricercatore di biologia molecolare del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali. Ha iniziato l’attività nel 1983 nell’allora Istituto di produzione vegetale dell’Ateneo friulano, condivisa nei primi anni con l’insegnamento di matematica e scienze nella scuola media. Poi la passione per le biotecnologie e la genetica vegetale ha avuto il sopravvento e, dal 1993, ad esse si è dedicato all’Università a tempo pieno. Vischi ha studiato la biodiversità delle piante e degli ecosistemi mediante l’utilizzo di marcatori molecolari, approfondendo l’analisi delle strategie di adattamento ai cambiamenti ambientali.



Ha trasmesso le sue conoscenze agli studenti, applicandosi con grande impegno, competenza e disponibilità nell’insegnamento dei metodi non convenzionali di miglioramento genetico delle piante e della produzione di biomolecole in pianta. Per molti anni ha presieduto il Comitato di orientamento e tutorato di agraria, sostenendo una visione della vita universitaria come momento educativo, formativo e di socializzazione. Da appassionato di sport, Vischi ha partecipato e animato le attività del Centro universitario sportivo (Cus). Ha dato un contributo essenziale, come biologo e velista di alto livello, con i colleghi dei dipartimenti Politecnico di ingegneria e architettura e di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, alla nascita del laboratorio interdisciplinare sulla vela “Uniud Sailing Lab”.