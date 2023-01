Tutti a caccia dell’affare, in Friuli i saldi partono col botto

Partenza positiva per i saldi in Friuli

Qualcuno se lo aspettava; qualcuno, data la complessità del momento, non ne era così sicuro, ma dai primi riscontri i saldi in Friuli hanno registrato una partenza decisamente buona. In Fvg, i saldi sono iniziati il 5 gennaio e continueranno fino al 31 marzo e i friulani, a quanto sembra, hanno tutta l’intenzione di cogliere l’occasione per fare buoni affari approfittando degli sconti.

“Il trend è estremamente positivo – fa sapere il direttore del Palmanova Village, Domenico Casagrande -, rispetto al 2022, sono in crescita sia fatturato sia i visitatori e arrivano tantissimi stranieri: da Austria, Germania ed Est Europa. Siamo assolutamente soddisfatti”. Anche perché l’ottimismo c’era, con una chiusura dell’anno appena trascorso che ha raggiunto praticamente i livelli pre-covid: “Eravamo fiduciosi perché il 2022 si è chiuso molto bene: è stato un anno decisamente buono con volumi di affari e di presenze vicini a quelli del 2019. In tre anni il mondo è cambiato e i primi mesi del 2022 erano stati ancora difficili. Poi c’è stata una fortissima ripresa, sia in estate sia in inverno, con gli stranieri, ma anche italiani e friulani, il nostro bacino territoriale. Quindi eravamo ottimisti e infatti anche i saldi sono partiti bene”.

Anche il Città Fiera di Martignacco registra un avvio positivo: “I saldi sono iniziati in maniera discretamente buona – spiega Antonio Maria Bardelli -, con delle affluenze superiori all’anno scorso: insomma, c’è gente e fa acquisti. E’ presto per avere dei dati e capire se le vendite sono distribuite tra i vari settori o se ce n’è qualcuno che traina: per l’abbigliamento, ad esempio, c’è stata una ripresa d’interesse, anche perché un ottobre caldo non aveva aiutato, ma per ora non si sanno le cifre dei vari ambiti. Comunque, siamo positivamente sorpresi dai risultati: sembra che i saldi stiano andando meglio del 2021″.