A Natale, oltre 200mila persone hanno scelto di sciare in Friuli

Sempre più persone scelgono le piste da sci del Friuli: stando ai dati di PromoTurismoFvg, infatti, sono stati oltre 200mila gli ingressi registrati negli impianti durante le festività natalizie, dal 23 dicembre al 7 gennaio.

“Nei sei poli di Forni di Sopra/Sauris, Piancavallo, Sappada/Forni Avoltri, Sella Nevea, Tarvisio e di Ravascletto/Zoncolan – ha detto l’assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini -, gli sciatori sono cresciuti in media del 26 per cento rispetto all’anno scorso, con 42 mila persone in più che hanno scelto gli impianti regionali. Un chiaro segnale dell’attrattività turistica del nostro territorio – ha rimarcato Bini -, frutto di investimenti mirati e di un’attenta valorizzazione dei poli montani”.

In particolare, quest’anno la Regione ha puntato su prezzi competitivi, invariati rispetto all’anno scorso e i più bassi di tutto l’arco alpino: “Una strategia ampiamente premiata dai turisti – ha continuato l’assessore -, sia in termini di skipass staccati (cresciuti del 26 per cento durante il periodo natalizio rispetto al 2021), sia in termini di passaggi registrati sulle piste (cresciuti del 14 per cento sempre rispetto al 2021)”. In

aumento anche gli incassi di PromoTurismoFVG, che gestisce gli impianti: soltanto durante le vacanze natalizie sono stati pari a circa 3 milioni e 800 mila euro, in crescita di oltre il 15 per cento rispetto alla scorsa stagione.

I poli montani si preparano ora ad ospitare le gare del Festival olimpico invernale della gioventù europea, Eyof 2023, in programma dal 21 al 28 gennaio. “Tra meno di due settimane, Eyof accenderà i riflettori internazionali sulla montagna del Friuli Venezia Giulia, portando in regione migliaia di giovani talenti

dello sport. Sarà l’occasione – ha concluso Bini -, per dimostrare l’attrattività e l’offerta di alto livello della nostra montagna, in un contesto transfrontaliero ed europeo che non ha eguali”.