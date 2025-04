Umberto Sello alla guida della Società Alpina Friulana per altri tre anni.

Umberto Sello è stato nuovamente eletto presidente della storica Società Alpina Friulana. La nomina è avvenuta nel corso della prima seduta del rinnovato Consiglio Direttivo, tenutasi il 7 aprile, a seguito dell’Assemblea dei soci del 28 marzo scorso. Il Consiglio direttivo ha espresso la propria fiducia in Sello, riconfermandolo per un mandato triennale.

Umberto Sello aveva assunto la presidenza lo scorso anno, subentrando a Enrico Brisighelli, costretto a lasciare l’incarico per motivi di salute. Il suo ingresso avvenne in un periodo particolarmente significativo per la Società Alpina Friulana, che nel 2024 ha celebrato il suo 150° anniversario dalla fondazione avvenuta l’8 febbraio 1874 a Tolmezzo.

I 150 anni della Società Alpina Friulana.

L’anno del centocinquantenario è stato caratterizzato da un ricco calendario di eventi, serate, progetti e momenti commemorativi. Il culmine delle celebrazioni è stata l’inaugurazione, nel mese di ottobre, della mostra intitolata “La conoscenza dei nostri monti. 150 anni della Società Alpina Friulana 1874-2024“. Allestita nelle sale del prestigioso Castello di Udine, simbolo della città, la mostra si appresta a chiudere i battenti alla fine di aprile, forte di un successo straordinario che la porterà a superare la soglia dei diecimila visitatori.

Le attività.

Come da sempre dichiarato dal Presidente, la forza e il valore aggiunto dell’Alpina risiedono nei suoi volontari e soci in continua crescita, pronti a tagliare l’importante traguardo dei tremila iscritti, attestandosi come una delle sezioni più numerose a livello nazionale. Il successo di questi risultati è attribuibile anche al contributo di un nutrito numero di gruppi e commissioni, ognuno competente nei propri ambiti e specialità: dalla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo alla Scuola di Escursionismo, dall’Alpinismo Giovanile al Gruppo “Seniores”, dal Gruppo Alpinisti Sciatori (GAS) alla Montagnaterapia, dal Comitato Scientifico alla Tutela dell’ambiente montano, senza dimenticare il Coro dell’Alpina, ognuno fondamentale a suo modo.

Ugualmente fondamentali per far conoscere ed apprezzare le montagne del Friuli sono le cinque sottosezioni di Artegna, Palmanova, Pasian di Prato, San Daniele e Tarcento, ciascuna con la propria autonomia e peculiarità.