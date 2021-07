Il progetto sulle antiche case contadine del Friuli.

A Bigans, località di Castelnovo del Friuli, la memoria delle abitazioni del passato rivive attraverso le opere in legno del falegname Giovanni, conosciuto anche come “Jean”.

Attraverso alcune testimonianze (perlopiù vecchie foto e racconti), Jean ricrea perfettamente, con grandissima cura del dettaglio, delle preziose riproduzioni di tipiche case contadine di Castelnovo del Friuli.

L’obiettivo di questo suo appassionato lavoro è quello di conservare il ricordo di qualcosa che con il passare del tempo è quasi completamente andato perduto; nel dopoguerra, infatti, moltissime di queste abitazioni furono abbandonate a causa del fenomeno dell’emigrazione, e successivamente colpite dal terribile terremoto del 1976.

Nei tempi che precedevano la guerra, però, in queste vallate abbondavano gli orti, le vigne, i prati da fieno e le coltivazioni frutticole: è proprio la memoria di quell’epoca che l’artista, attraverso le sue ricostruzioni, intende riportare alla luce e mantenere in vita, realizzando qualcosa di concreto e tangibile che resisterà anche al tempo.

Per la realizzazione vera e propria Jean, all’interno del suo laboratorio, trasforma ogni tipo di materiale in legno in minuscoli mattoncini: la sua abilità, manualità e passione, accompagnate dall’attenta osservazione e ascolto delle varie testimonianze, gli permettono di creare qualcosa che, a lavoro compiuto, fa rivivere l’intera vallata in un’unica stanza.

Non si tratta di una mostra o esposizione ufficiale, bensì di opere con le quali l’artista ha voluto semplicemente adornare la propria casa: chi desiderasse vederle con i propri occhi, comunque, sarà sicuramente accolto con calore. Si tratta di una bellissima occasione per immergersi nel fascino della “atmosfera di un tempo” .

