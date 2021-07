Il soccorso alla scout minorenne in Friuli.

Paura nella notte per una giovane in Friuli. Tra le due e le tre del mattino la stazione di Maniago del soccorso Alpino è intervenuta a supporto dell’ambulanza per portare aiuto ad una minorenne scout che si è sentita male.

I soccorritori hanno coadiuvato i sanitari per trasportare la giovane dal campo sportivo all’ambulanza stessa con la quale è stata condotta all’ospedale di Pordenone.

(Foto di repertorio)

