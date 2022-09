Vigili del Fuoco esclusi da un intervento di ricerca disperso in Fvg

Le dichiarazioni del sindacato Conapo.

Vigili del fuoco esclusi dall’intervento di ricerca di un escursionista disperso in Friuli Venezia Giulia. Lo rendono noto dichiarano Damjan Nacini segretario Regionale del sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo e il vice segretario Cristian Busolini.

L’episodio è accaduto nella serata del 26 agosto scorso quando le squadre del Cnsas della stazione di Udine sono state attivate per la ricerca di un escursionista che non aveva più comunicato notizie di sé alla famiglia.

L’uomo era intento a percorrere il sentiero del cammino celeste, un itinerario ormai famoso che si snoda dal mare hai monti del Friuli Venezia Giulia, partendo da Aquileia fino al santuario del Monte Lussari nel Tarvisiano. L’escursionista aveva mancato l’appuntamento telefonico con la famiglia come di consuetudine, da lì il figlio residente a Pescara ha attivato i soccorsi.

“Questa segnalazione – spiegano Nacini e Busolini – incomprensibilmente, non e mai giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco di Udine competenti per territorio che, di fatto, hanno appreso le notizie solo il giorno successivo a intervento ormai risolto. Nonostante le nostre innumerevoli segnalazioni fatte negli anni a tutti i livelli gerarchici, istituzionali e politici, continuiamo ancora a veder simili pericolosi sconsiderati metodi di gestione dell’emergenza in Friuli Venezia Giulia, che nulla hanno in comune con la professionalità che ci si dovrebbe aspettare dalle amministrazioni e associazioni che concorrono al soccorso”.

“Fortunatamente l’intervento si è concluso positivamente nonostante, la persona abbia subito ferite e policontusioni – continuano – . Riteniamo tuttavia che affidarsi alla fortuna nella gestione di un soccorso sia quantomeno pericoloso, dichiarano Damjan Nacini segretario Regionale Conapo e il vice segretario Cristian Busolini , qualcosa che i cittadini di questa regione non meritano, ci auguriamo che chi di dovere chiarisca i motivi di un simile gravissimo accaduto e che gestioni così, manchevoli non debbano ripetersi”.

“Auspichiamo un soccorso congiunto tra vigili del Fuoco professionisti e volontari in modo da garantire il migliore servizio per il cittadino; tuttavia siamo a constatare che, qualcuno, pensa di fornire un eccellente servizio di soccorso escludendo i vigili del fuoco. Speriamo che le autorità competenti vogliano mettere in atto azioni al fine di raggiungere l’obiettivo di un soccorso pubblico in cui vengano coinvolte tutte le risorse in campo“, concludono i due rappresentanti della Conapo.