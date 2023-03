Food e wine, vino e buon cibo: le eccellenze del Friuli nella classifica di Forbes.

Vino e buon cibo, c’è anche tanto Friuli Venezia Giulia nella classifica di Forbes sulle eccellenze nel campo enogastronomico. Forbes Italia è la versione italiana del famoso magazine mondiale che si occupa di classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle. Per capirci, è lo stesso magazine famoso per la classifica annuale degli uomini più ricchi del mondo. Nel tempo, però, Forbes ha ampliato i propri interessi, dedicando sempre più spazio al settore del food, del drink, del vino e dei locali, dai bar ai ristoranti, dalle cantina ai prodotti tipici.

In collaborazione con So Wine So Food, da quattro anni arriva così anche la Top 100 delle eccellenze italiane del settore. La lista segnala ben 17 imprese del Nordest, suddivise fra Veneto (6), Friuli Venezia Giulia (6) e Trentino Alto Adige (5). Tra queste, si alternano nomi famosi, storici o di recente notorietà, così come grandi e piccole aziende.

Le imprese del Friuli.

Nel Friuli Venezia Giulia, due delle numerose griffe dell’enologia friulana sono Specogna e Kante. A Corno di Rosazzo, i fratelli Cristian e Michele Specogna, terza generazione di vignaioli, portano avanti il lavoro iniziato nel 1963 da Leonardo Specogna e proseguito da Graziano. Vini di alta qualità che si accompagnano perfettamente al prosciutto crudo di San Daniele, presente nella Top 100 con il suo Consorzio, che rappresenta 31 aziende associate.

Edi Kante, invece, si trova a Duino Aurisina (Trieste), nella località di Prepotto. È considerato un maestro dell’arte dell’enologia, che attraverso la continua sperimentazione e innovazione crea prodotti di freschezza ed eleganza.

Inoltre, nella lista compaiono altre imprese della regione, come La Tunella a Prepotto, Le Vigne di Zamo a Cormons, Gradis’ciutta a Capriva del Friuli e Ronco del Gelso a Ruttars. Senza dimenticare naturalmente Antonia Klugmann, con il suo “L’Argine a Vencò” a Dolegna del Collio, una stella nell’edizione 2015 della Guida Michelin.