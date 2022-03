Varie violenze verso l’ex fidanzata, 36enne friulano finisce in carcere

L’arresto dal parte della polizia di Udine.

È stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Udine un 36enne domiciliato nella bassa friulana, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura generale di Trieste per l’espiazione di una pena 3 anni e 6 mesi, a seguito di condanna per i reati di violenza sessuale, violenza privata, lesioni e violazione di domicilio.

I fatti sono avvenuti in provincia di Udine nel 2017, successivamente alla conclusione del rapporto sentimentale fra il condannato e l’allora fidanzata, sfociati in un episodio, occorso nella casa della donna, dove l’uomo ha posto in essere le condotte illecite per le quali è stato condannato.

