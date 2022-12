Il presepe sostenibile di Zoppola

In un periodo di sensibilità sul tema ambientale e caro bollette, a Zoppola è stato creato un presepe davvero sostenibile.

La raffigurazione della Natività, infatti, funziona a energia rinnovabile e decisamente pulita: basta pedalare sulla bicicletta modificata per l’occasione, e si illumina. Un modo per non consumare risorse, e, perché no, anche per smaltire un po’ di pranzi e cene dicembrini.

La creazione è dell’artista e artigiano Luigino Nespolo ed è stato allestito grazie alla Pro Loco del Comune di Zoppola e al contributo di Antonio Miele.