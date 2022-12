Tamponamento alle porte di Udine

Tamponamento tra auto stamattina a Santa Caterina, alle porte di Udine.

Una delle persone coinvolte è stata portata in ospedale per precauzione, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. L’incidente, però, ha causato alcuni disagi alla viabilità in uno snodo che già di suo è particolarmente sensibile a causa del grande flusso di auto che vi transita e dei diversi passaggi pedonali che si susseguono.