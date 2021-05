Raddoppiano i Comuni del Fvg ammessi al bando finanziamenti.

Raddoppiano i Comuni “in salute” che grazie alle iniziative di “Fvg in movimento” offrono suggestivi percorsi prevalentemente a piedi e accessibili per tutti. La commissione bando del progetto promosso e sostenuto dalla Regione e coordinato da Federsanità Anci Fvg, in collaborazione con l’ateneo friulano e PromoTurismofvg, nei giorni scorsi ha approvato l’elenco dei nuovi 29 Comuni capofila, ammessi in graduatoria, a seguito del bando 2021.

Complessivamente la rete dei Comuni “10.000 passi di Salute” vede coinvolti ben 70 amministrazioni, dal mare ai monti, di cui 59 capofila e 11 partner, sul totale di 215 Comuni del Fvg, per 59 percorsi in tutta la regione.

Oltre all’erogazione dei contributi per la riqualificazione e valorizzazione dei percorsi presentati, entro l’estate saranno realizzati e installati i cartelloni, in italiano e inglese, con la segnaletica coordinata. Inoltre, verrà dato alle stampe il depliant generale dei percorsi, pubblicato online e promosso a livello regionale, nazionale e internazionale.

Dal mare ai monti delle vere e proprie palestre a cielo aperto

In sintesi, oltre a due capoluoghi, Udine (bando 2019) e Pordenone (bando 2021), hanno aderito complessivamente 11 Comuni medio grandi, 18 di dimensioni medie, oltre 24 medio piccoli e 15 piccoli, ovvero con meno di mille abitanti. Tutte amministrazioni che grazie a questo progetto potranno valorizzare ulteriormente le loro peculiarità e promuovere i suggestivi percorsi per un turismo lento. Delle vere e proprie “palestre a cielo aperto” il cui interesse è notevolmente cresciuto durante la pandemia e si sta sempre più diffondendo presso residenti, visitatori e turisti.

Il depliant dei primi 30 percorsi è disponibile online al seguente link mentre ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito internet di Federsanità Anci Fvg all’indirizzo www.federsanita.anci.fvg.it, oltre che sulla pagina dedicata di Facebook

L’elenco dei Comuni ammessi in graduatoria

Ecco l’elenco dei Comuni ammessi in graduatoria, a seguito del Bando 2021: Amaro, Andreis, Bicinicco, Campolongo-Tapogliano, Cercivento, Farra d’Isonzo, Fiume Veneto, Gemona del Friuli, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Medea, Meduno, Monfalcone, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pagnacco, Pavia di Udine, Pordenone, Polcenigo, Reana del Rojale, Resia, Ruda, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, Sedegliano, Tavagnacco, Verzegnis, Visco e Zoppola.

Inoltre, tramite il Bando del 2019, nel 2020 sono stati realizzati i percorsi, cartelloni e segnaletica per i seguenti Comuni : Aiello del Friuli; Artegna; Azzano Decimo; Brugnera, Budoia, Campoformido, Caneva, Casarsa della Delizia, Cavazzo Carnico e Bordano, Cervignano del Friuli, Clauzetto e Vito d’Asio, Duino Aurisina, Fagagna, Frisanco, Majano, Montenars, Mortegliano, Moruzzo e Martignacco, Povoletto, Sacile, San Daniele del Friuli e Ragogna, San Quirino e Cordenons, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Tricesimo, Turriaco, San Pier d’Isonzo, San Canzian d’Isonzo e Staranzano, Udine.

