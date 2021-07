I dati sulle vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia.

Lo chiamano effetto Green Pass o più politicamente parlando effetto Draghi. Dalla firma del nuovo decreto, che regolerà le nostre vite a partire dal prossimo 6 agosto, i telefoni del Cup del Friuli Venezia Giulia hanno ripreso a squillare in maniera ossessiva. Tutti che chiedevano un appuntamento per la prima dose del vaccino, che come si sa è necessaria per ottenere il certificato che permetterà, anche banalmente, di bere il caffè stando seduti al tavolino del bar.

Il bollettino dei prenotati.

Il primo rendiconto della giornata spinta da questa nuova “onda verde” lo ha fornito ieri sera la Regione: “Alle 17,30 di ieri si sono prenotate per la vaccinazione anti Covid-19 ben 7.059 persone“. Ma sono state le parole del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo, ad aver tributato al Fvg un’attenzione particolare, facendogli scrivere un piccolo record nazionale. “Abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000″, ha detto ai microfoni il commissario, sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno.

La protesta e i vaccini.

Insomma, mentre Udine si prepara alla sua protesta contro il Green Pass (l’appuntamento è per oggi le 17,30 in piazza Libertà), dopo la manifestazione di ieri a Trieste, che ha visto in centinaia scendere in strada, la risposta del Friuli alle direttive del governo per il momento è arrivata al suon di prenotazioni per la prima dose di vaccino ai centralini del Cup.

(Visited 379 times, 379 visits today)