Presentato a Udine il nuovo strumento per il rilancio delle Pmi.

Un nuovo strumento di finanziamento diretto di Confidimprese FVG, semplice e veloce, per sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Si chiama ConfidiCash ed è stato presentato nella sede udinese della Cciaa Pordenone Udine dal presidente di Confidimprese Fvg, Roberto Vicentini.

ConfidiCash si rivolge a tutte le imprese e ai liberi professionisti di tutti i settori economici (commercio, artigianato, agricoltura, industria, servizi e turismo) del Friuli Venezia Giulia, con finanziamenti fino a 50 mila euro, durata fino a 5 anni, rimborsi mensili, tasso fisso, per nuova liquidità e investimenti. Lo strumento permette quindi di diversificare le fonti di finanziamento per le Pmi regionali, fornendo un canale di approvvigionamento finanziario complementare a quello bancario, non sostitutivo al tradizionale Istituto di Credito, ma integrativo e concentrato sui finanziamenti di piccolo importo alle imprese.

Confidi interlocutori privilegiati delle Pmi.

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, presente all’incontro ha sottolineato come in tale contesto i Confidi, da sempre “interlocutori privilegiati delle Pmi, possono concretamente rispondere alle esigenze di credito, con benefici per tutta l’economia regionale, supportandone la ripartenza, la capitalizzazione delle imprese e il generale sviluppo e rilancio del nostro tessuto economico. Sempre di più, dunque, i confidi si confermano veri strumenti operativi della politica economica regionale”.

Il vice direttore generale di Confidimprese Fvg, Federico Paron, ha voluto rimarcare, infine, come ConfidiCash fornisca “risposte concrete alle esigenze di liquidità delle imprese, immettendo nuova finanza nell’economia reale, con tempi di istruttoria ed erogazione rapidi. Inoltre è erogato direttamente da Confidimprese Fvg, solido intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, con oltre 14.500 soci e più di 40 anni di attività su territorio, durante i quali ha garantito affidamenti bancari per 1,4 miliardi di euro”.

