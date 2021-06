L’obbligo di mascherine all’aperto in Fvg.

Si appresta a decadere, in Friuli Venezia Giulia, l’obbligo di mascherina all’aperto. Lo ha anticipato Massimiliano Fedriga, governatore Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni.

“Credo che nel giro di qualche settimana la mascherina all’esterno non sarà più obbligatoria e mi auguro sarà così per sempre”, ha dichiarato.

In Francia, la prescrizione è già venuta meno e, complice il miglioramento del quadro pandemico, l’auspicio è che lo stesso accada anche in Italia e in Fvg.

