Le novità per l’estate di Ferrovie in Fvg.

Maggiore attenzione per gli appassionati di bicicletta e nuove opportunità per chi è diretto al mare. Sono le principali novità introdotte da Trenitalia – società del Gruppo Fs Italiane – in Friuli Venezia Giulia, pronte a entrare in vigore con l’orario estivo.

Nel concreto, la società prevede quattro nuove vetture dedicate al trasporto bici e fermate aggiuntive per le Frecce nelle stazioni di Latisana e Cervignano, in modo da favorire i turisti in viaggio verso le località balneari di Lignano, Grado e Bibione.

Trenitalia ha confermato tutti i convogli circolanti in regione. Sulle corse con maggior numero di utenti, inoltre, saranno in servizio quattro carrozze, rinnovate e attrezzate per il trasporto complessivo di 128 bici. Gli appassionati potranno beneficiare di servizi ad hoc come varchi di accesso maggiorati, rastrelliere, cinghie di sicurezza e prese di corrente per la ricarica delle bici elettriche.

In arrivo anche un nuovo servizio per la ciclovia Alpeadria Line: il sabato e la domenica 16 regionali, attrezzati al trasporto bici, circoleranno fra Trieste/Udine e Tarvisio, ciascuno con almeno 30 posti bici garantiti. Una delle vetture attrezzate al trasporto di 64 bici sarà invece in servizio tutti i giorni su 6 convogli fra Trieste e Venezia, via Portogruaro.

Dal 13 giugno, infine, sarà attivato anche il nuovo servizio intermodale treno+bus in collaborazione con Arriva Udine, che collegherà la stazione di Latisana a Lignano Sabbiadoro. Metterà a disposizione 50 corse giornaliere e sarà operativo fino all’11 settembre.

