Da Regione Fvg anche 1 milione e mezzo di euro per gli scuolabus.

Modello che funziona non si cambia. Almeno nelle intenzioni della Regione che, nel corso di un incontro con i prefetti, ha deciso di mantenere lo stesso schema adottato all’inizio dello scorso anno scolastico per quanto riguarda il nodo trasporti. E questo al netto delle critiche ricevute sulle tempistiche delle decisioni da prendere per il ritorno sui banchi a settembre.

“Abbiamo avuto una prima riunione con i prefetti – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti – e si è deciso di mantenere lo stesso schema dello scorso anno non essendo in grado, in questo momento, di definire né di quanti mezzi avremo bisogno né di quanti saranno gli studenti in presenza. In caso di necessità – ha spiegato Pizzimenti – per potenziare il trasporto scolastico utilizzeremo i fondi statali”.

Legato a questo anche il tema degli scuolabus nei comuni, la cui graduatoria verrà scorsa, conclude Pizzimenti, “grazie a un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro”.

