Allarme truffe agli anziani a Gemona, l’appello del sindaco

A Gemona negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi tentativi di truffa agli anziani.

Allarme truffe a Gemona. Mercoledì 7 febbraio, ben quattro persone anziane sono state contattate telefonicamente da malintenzionati che cercavano di estorcere denaro, sfruttando la scusa di un presunto grave problema riguardante un familiare. Fortunatamente, i quattro tentativi di truffa di mercoledì non hanno avuto successo, grazie alla prontezza d’animo delle potenziali vittime che hanno saputo riconoscere la trappola in tempo.

Il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, ha espresso preoccupazione per questa escalation di tentativi di raggiro e ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché si mantenga vigile e si diffonda la consapevolezza su questo pericoloso fenomeno. Revelant ha sottolineato l’importanza di proteggere i cittadini anziani e fragili, auspicando che chiunque si renda colpevole di tali crimini venga punito con severità. “Di concerto con il Comandante della stazione Carabinieri di Gemona – ha commentato il primo cittadino – segnaliamo l’intensificazione di truffe o tentate truffe a danno dei nostri concittadini, spesso verso anziani o persone fragili, richiedendo somme di denaro o gioielli a fronte di paventati incidenti o situazioni gravi a parenti. Facciamo attenzione, informiamo e aiutiamo i nostri cari a non diventare vittime di queste vergognose azioni, che auspichiamo non restino impunite“.