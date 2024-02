Il Carnevale si prepara a colorare le strade del centro di Gemona

Gemona si prepara per la sfilata di Carnevale.

Tutto pronto per il Carnevale a Gemona, un evento tradizionale che ha radici profonde nel cuore della comunità e che, dopo una lunga pausa di 33 anni, ha fatto il suo trionfante ritorno nel 2023. L’appuntamento è per domenica 3 marzo dalle ore 14:30 e il percorso comprende il centro storico di Gemona: via Caneva, piazza Garibaldi, via Cavour, piazza del Municipio, via XX Settembre e piazzetta del Ponte.

Il “Carnevale a Gemona” è più di una semplice celebrazione, è un tuffo nel passato che collega le generazioni e celebra la ricca tradizione culturale della nostra regione. Anche quest’anno, il centro storico di Gemona sarà il palcoscenico di una magnifica sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati provenienti non solo da Gemona, ma da ogni angolo del Friuli Venezia Giulia: da Trieste a Vajont passando per Romans d’Isonzo e Colloredo di Prato. Le strade di Via Caneva, Piazza Garibaldi, Via Cavour, Piazza del Municipio, Via XX Settembre e Piazzetta del Ponte si trasformeranno in un tripudio di colori, creatività e allegria.

La storia e il grande ritorno nel 2023.

L’evento riprende una tradizione che risale ai primi del ‘900 e che ha catturato l’immaginazione di molte generazioni. Nel 2023, il “Carnevale a Gemona” è tornato con una sorpresa travolgente, attirando un vasto pubblico e la partecipazione di numerosi gruppi e associazioni locali. L’entusiasmo generato ha spinto gli organizzatori a riconfermare l’appuntamento per il 2024, con l’obiettivo di rendere l’evento ancora più coinvolgente e di dar vita a una nuova stagione dei Carnevali gemonesi.

“Siamo entusiasti di riportare in vita questa tradizione secolare che rappresenta un vero e proprio patrimonio per Gemona. Senza dubbio sarà un’occasione unica per catturare la vivacità e l’energia della nostra comunità” ha dichiarato Marco Patat, presidente della Pro Loco Pro Glemona.