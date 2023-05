Droga e un minorenne ubriaco soccorso: chiusa una discoteca a Gemona

Chiusa una discoteca di Gemona del Friuli.

Dopo il locale di Tarcento il questore di Udine ha disposto la sospensione della licenza anche per una discoteca di Gemona del Friuli.

Il locale era stato teatro di numerosi e recenti interventi dei militari dell’Arma dei carabinieri, nella quale erano avvenuti vari casi di liti, con avventori alterati da sostanze alcoliche. In particolare, poi, in un recente episodio era avvenuto che un ragazzo, ancora minorenne, era stato soccorso dai sanitari all’esterno del locale, in quanto accasciato a terra, dopo uno smodato uso di sostanze alcoliche alternate dall’assunzione di stupefacente, sniffato nella discoteca.