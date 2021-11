Il ciclista investito a Gemona nella serata di lunedì.

Stava pedalando nelle vicinanze della stazione dei treni di Gemona quando è stato travolto da un’automobile. L’incidente è avvenuto ieri sera alle 19 in via Roma.

Qui, per cause in corso di accertamento, un 54enne in sella alla sua bici è stato investito da una vettura condotta da un uomo della zona e che si è subito fermato per prestare soccorso. È immediatamente scattato l’allarme.

Sul posto sono subito giunti i sanitari inviati dalla centrale Sores, che hanno prestato soccorso al ciclista ferito nell’impatto. Presenti per i rilievi anche i carabinieri della stazione di Buja.

(Visited 295 times, 295 visits today)