Lutto a Gemona per la morte di Lavinia Amalia Mitrea.

Era stata investita il 3 novembre a Martignacco e, nonostante sei giorni di lotta per la vita in ospedale, non ce l’ha fatta. Grande dolore a Gemona e in Friuli per la morte di Lavinia Amalia Mitrea, la donna di 39 anni coinvolta nell’incidente a Ceresetto, mentre attraversava la strada.

È deceduta nelle prime ore di oggi in ospedale a Udine. Lascia nel dolore il marito Emmanuele Grimaldi, che lavora proprio nel nosocomio friulano, e due figli. Abitava a Gemona con la famiglia da qualche tempo, dopo alcuni anni passati in Carnia, ad Ampezzo. Come ultimo atto di generosità, Lavinia ha donato gli organi.

Questa prematura perdita ha suscitato ampio cordoglio a Gemona. “C’è tanto dispiacere in questa tragedia – commenta il sindaco, Roberto Revelant -. Da parte mia, dell’amministrazione e di tutta la comunità una vicinanza al marito, ai bellissimi figli e a tutti i parenti”.

(Visited 472 times, 472 visits today)