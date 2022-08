I parcheggi per disabili servono e sono obbligatori. Ma devono essere anche accessibili e possibilmente non ostacolati da cestini dei rifiuti posizionati male. Succede nell‘aerea di sosta dell’Autogrill Ledra Est lungo la a23, direzione nord, vicinissima all’uscita per Gemona del Friuli. Il posizionamento del cestino è stato fatto recentemente, in modo errato ed è stato segnalato da un automobilista di passaggio.

