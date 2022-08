Investito da un’auto mentre attraversa la strada: grave un bambino

Il bambino è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 19 e 20 sulla statale Pontebbana, a Pasian di Prato. Per cause ancora in corso di accertamento un bambino è stato investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali con la sua bicicletta.

Violento l’impatto che ha sbalzato il giovanissimo per 10 metri. Sul posto sono quindi arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’auto medica che hanno prestato le prime cure al bambino, successivamente trasportato all’ospedale di Udine in codice rosso. Ha riportato un grave trauma cranico oltre a diverse ferite. Presenti anche i carabinieri per i rilievi.