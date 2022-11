Grande attesa a Gemona per il ritorno di San Nicolò

Ritorna San Nicolò a Gemona.

Il 2022 è destinato a rimanere fissato pure nella storia locale come l’anno dei grandi ritorni. Dopo avere riproposto in estate le serate medioevali di ‘Tempus est Jocundum‘ e a metà novembre ‘Gemona, formaggio… e dintorni’, l’associazione Pro Glemona è pronta a recuperare una gloriosa tradizione di vecchia data come l’arrivo di San Nicolò, atteso nella giornata di lunedì 5 dicembre presso la Loggia di palazzo Botòn per la consegna dei doni ai bambini.

“Vogliamo che questa ricorrenza molto cara ai gemonesi ritrovi lo spirito di un tempo – spiega il presidente della pro loco, Onorino Pividori – . Tutti noi siamo stati bambini e ne conserviamo il ricordo e sappiamo inoltre che lungo i decenni ha cambiato spesso sede e anche il format. Però mantiene un significato che è bene preservare per le generazioni che a noi seguiranno. Il 5 dicembre faremo dunque festa e ringrazio il Gruppo Alpini di Gemona, il Comitato Borgate del Centro Storico e la Banda Musicale ‘Città di Gemona’, oltre naturalmente al Comune, per la loro preziosissima collaborazione”.

Il programma.

Il 5 dicembre programma prevede alle 17 e 30 l’esibizione della banda musicale, alle 17 e 45 il ritrovo presso la loggia dei piccoli partecipanti per accogliere San Nicolò e alle 18 l’arrivo di quest’ultimo che distribuirà loro i regali. Seguiranno gli auguri di buone feste con castagnata, dolcetti, bevande calde e una sorpresa finale. Info e raccolta dei doni nella sede della Pro Glemona, in via Bini (ingresso all’Ufficio IAT), tel. 0432.981441.