Lo spezzatino di orso con polenta nel ristorante del Friuli scatena curiosità e polemiche

Un ristorante del Friuli propone lo spezzatino di orso.

Lo spezzatino di orso che viene servito in un ristorante del Friuli ha attirato molta curiosità scatenando anche qualche polemica. La selvaggina nella nostra regione è ben radicata tradizione e della cucina locale: dal capriolo al cervo, passando per il cinghiale e la lepre.

Al ristorante Al Puntic di Molevana, a Travesio, c’è anche una nuovo piatto sul menù: lo spezzatino di orso. Il piatto, 250 grammi di carne, viene accompagnato dalla polenta. Un’idea nata per caso, da conoscente della titolare che, andando spesso in Slovenia, le ha le consigliato di provare la carne.

Una novità che ha scatenato anche alcune critiche, in primis quella di Maria Vittoria Brambilla che ha definito “aberrante”. “E’ assurdo pensare che un locale del Friuli-Venezia Giulia serva un piatto a base di orso: da parte delle autorità competenti devono essere messi in campo controlli più rigorosi e approfonditi controlli per verificare la provenienza di queste carni. È una specie protetta: importare la carne di orsi uccisi in Slovenia è un reato morale contro la natura che io condanno decisamente. Gli italiani amano gli animali e non accetteranno un simile scempio“.