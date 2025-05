Lavori sull’autostrada A23: chiude il casello di Gemona Osoppo

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Gemona Osoppo, in entrata verso Udine e in uscita per chi proviene da Tarvisio.

Le deviazioni consigliate

Per ridurre i disagi alla circolazione, Autostrade per l’Italia suggerisce due percorsi alternativi:



Per chi deve uscire a Gemona Osoppo provenendo da Tarvisio: è preferibile uscire anticipatamente alla stazione di Carnia, proseguire lungo la SS52 Carnica in direzione Tarvisio e quindi sulla SS13 verso Udine, fino a collegarsi nuovamente con la SP49 Osovana per raggiungere le località desiderate.



Per chi deve entrare in autostrada in direzione Udine: si consiglia di percorrere la SP49 Osovana in direzione Gemona, quindi imboccare la SS13 Pontebbana verso Udine ed entrare sulla A23 dal casello di Udine Nord.