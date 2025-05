Il Friuli Venezia Giulia protagonista dell’estate su Rai1 con Camper

Torna Camper, su Rai1 la rubrica dedicata alla griglia e al Friuli Venezia Gulia.

Anche quest’estate, Camper su Rai1 farà tappa fissa in Friuli Venezia Giulia grazie alla rubrica dedicata alla griglia firmata da Fabrizio Nonis, in arte El Bekér.



Un doppio appuntamento settimanale – ogni lunedì e giovedì dalle ore 12.00 fino alle 13.30 – a partire da Lunedì 2 Giugno per un totale di 24 collegamenti tra giugno e settembre, interamente ambientati nel Collio tra le splendide colline di Cormons e Cividale del Friuli.

In ogni puntata, Fabrizio condividerà ricette di carne semplici ma d’effetto, con uno stile ancora più pop, diretto e conviviale. Non solo tecnica: al centro della rubrica ci sono il piacere di cucinare all’aperto, il fuoco che unisce, le grigliate in compagnia e il racconto di una terra – il Friuli Venezia Giulia – che El Bekér porta nel cuore e nel piatto.

Il Friuli Venezia Giulia tra sapori, tradizioni e territorio.

Protagonisti assoluti, oltre alla brace, sono proprio i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia: carni, salumi, condimenti e materie prime d’eccellenza che diventano occasione per valorizzare le tradizioni locali, i sapori autentici e i luoghi da scoprire.

Attraverso la rubrica, Camper si fa così anche strumento di promozione del territorio, raccontando ogni settimana un piccolo angolo di cultura friulana attraverso il cibo. Una scelta tutt’altro che casuale: le sue origini, la passione per le eccellenze locali, e il legame autentico con questo territorio rendono ogni puntata una piccola celebrazione del gusto, della tradizione e del vivere bene.

Anche quest’anno, la griglia di Fabrizio Nonis sarà il cuore pulsante di una rubrica seguitissima, capace di ispirare il pubblico a casa con idee veloci, replicabili e cariche di entusiasmo. Quindi un invito a tutti gli italiani non solo ad appassionarsi al mondo della cottura alla griglia, ma anche a venire a fare visita alla splendida Regione del Friuli Venezia Giulia.