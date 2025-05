Truffa da 170 mila euro a Campoformido: si finge consulente e deruba un anziano per dieci mesi

Il truffatore è riuscito ad avere le password del conto corrente online.

Un raggiro portato avanti per quasi un anno, ha sottratto a un anziano 170 mila euro dai suoi risparmi di una vita. La vittima è un 85enne residente nel comune friulano di Campoformido, caduto nella rete di un sedicente consulente finanziario che, fingendo professionalità e buone intenzioni, è riuscito a ottenere le credenziali del suo conto corrente online. La truffa, iniziata nell’agosto del 2024, è proseguita indisturbata fino a maggio 2025, quando l’anziano ha finalmente scoperto l’ammanco e denunciato tutto ai Carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’autore del raggiro avrebbe contattato la vittima per via telefonica, presentandosi come un esperto del settore bancario. Con abili raggiri e facendo leva sulla fiducia, è riuscito a farsi consegnare i codici di accesso all’home banking. Una volta entrato nel sistema, ha cominciato a disporre bonifici periodici verso un conto estero.

Solo dopo dieci mesi, consultando un estratto conto, l’85enne si è accorto della lunga serie di movimenti sospetti e del saldo ormai drasticamente ridotto. L’uomo si è recato subito presso la stazione dei Carabinieri di Campoformido, sporgendo denuncia. Gli investigatori dell’Arma hanno già avviato le indagini. Le prime tracce portano a un conto corrente estero, dove appunto sarebbero finiti i 170 mila euro.